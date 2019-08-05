Нацбанк нарастил покупку валюты на межбанке почти вдвое

На прошлой неделе регулятор купил 510 млн долл. и продал 16,8 млн долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе купил на межбанковском валютном рынке 510 млн долл., что в 1,95 раза больше показателя неделей ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, за указанный период Нацбанк продал по единому курсу 16,8 млн долл.

Согласно приведенным данным, с начала года НБУ пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 2,91 млрд долл., а продал – на 248,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 1,3 млрд долл.