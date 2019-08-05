Владельцы Apple Card не смогут покупать криптовалюту

Стали известные детали пользовательского соглашения Apple Card.

Компания Apple запретит пользователям покупать криптовалюту, игровые фишки в казино и лотерейные билеты через Apple Card.

Читайте такжеТрамп признался в своем недоверии к криптовалютам

Об этом сообщает Reuters.

Информация о соответствующих ограничениях указана в пользовательском соглашении, которое выложено в открытый доступ на сайте банка Goldman Sachs, в партнерстве с которым будет работать Apple Card.

Почему разработчики новой банковской карты решили ввести ограничения, ни в Goldman Sachs, ни в Apple не объяснили.

Напомним, что для получения карты, пользователю необходимо зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить ее.

Компания утверждает с держателей Apple Card никогда не будут взимать никакие сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи.

Клиенты смогут отслеживать покупки, проверять баланс и управлять своими финансами прямо из приложения. Также Apple предлагает систему кэшбека. При оплате через Apple Pay на счет будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% от стоимости товара.

Ранее в СМИ появилась информация, что виртуальная карта Apple должна запуститься в августе.