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Владельцы Apple Card не смогут покупать криптовалюту

15:13, 05 августа 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает Reuters.

Информация о соответствующих ограничениях указана в пользовательском соглашении, которое выложено в открытый доступ на сайте банка Goldman Sachs, в партнерстве с которым будет работать Apple Card.

Почему разработчики новой банковской карты решили ввести ограничения, ни в Goldman Sachs, ни в Apple не объяснили.

Напомним, что для получения карты, пользователю необходимо зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить ее.

Компания утверждает с держателей Apple Card никогда не будут взимать никакие сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи.

Клиенты смогут отслеживать покупки, проверять баланс и управлять своими финансами прямо из приложения. Также Apple предлагает систему кэшбека. При оплате через Apple Pay на счет будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% от стоимости товара.

Ранее в СМИ появилась информация, что виртуальная карта Apple должна запуститься в августе.

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Теги: #разработка Apple#новинка Apple#компания Apple#рынок криптовалют