Китайский юань упал до 11-летнего минимума

Усиливающееся влияние торгового спора между Китаем и США привело к бегству инвесторов в безопасные активы.

Китайский юань упал более чем на 1% в понедельник, достигнув 11-летнего минимума из-за усиливающихся опасений о резкой эскалации американо-китайской торговой войны, что спровоцировало распродажу других валют в регионе.

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Усиливающееся влияние торгового спора привело к бегству инвесторов в безопасные активы. Японская иена в результате достигла семимесячного пика, пишет Рейтер.

Распродажа началась после того, как Китай пообещал ответить на новые импортные пошлины США.

Утром юань опустился до 7,0319 за доллар на материковом рынке. Офшорный юань упал до 7,0758 к доллару.

Резкое падение юаня потянуло вниз многие валюты региона.

Австралийский доллар подешевел на 0,42% до $0,6772, ранее достигнув семимесячного минимума в $0,6748. “Австралиец” торгуется вблизи минимума с 3 января в $0,6715.

Южнокорейская вона снизилась до 1.218,3 к доллару - минимума трех лет. Тайваньский доллар упал до двухмесячного минимума в 31,61 за доллар.

Доллар торговался на отметке 105,84 иены, ранее достигнув отметки 105,80 иены - минимума с января.

Евро вырос на 0,18% до $1,1126, продолжив восстановление после падения до двухлетнего минимума в $1,1027 в четверг.