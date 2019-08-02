Трамп заявил о расширении таможенных пошлин на китайские товары

США 1 сентября введут 10-процентный таможенный сбор на импортируемые из КНР товары на общую сумму в 300 млрд долларов. Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон ожидает продолжения диалога с Пекином.

С 1 сентября США расширят таможенные пошлины на импортируемые товары из Китая, ранее не попавшие под них.

Сборы в 10 процентов затронут импортируемую китайскую продукцию на общую сумму в 300 млрд долларов (в пересчете – 271,8 млрд евро), заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет DW.

При этом глава государства назвал переговоры с китайской стороной конструктивными и особо выделил дружеские отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп опубликовал серию сообщений в своем микроблоге Twitter, в которых упомянул отдельные эпизоды торговых отношений двух стран.

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В частности, Китай "согласился закупать у США сельскохозяйственную продукцию в большом объеме, но так и не сделал этого", подчеркнул президент. Кроме того, председатель КНР "заявил, что остановит продажу фентанила в США". Однако "этого так и не произошло, и многие американцы продолжают умирать", подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, Вашингтон с нетерпением ожидает возможности продолжить диалог с Пекином. Президент США выразил уверенность в "блестящем будущем" отношений двух государств.