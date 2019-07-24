Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в корпорации "Богдан"

В компании заявили, что расценивают это как политический заказ и давление.

Национальное антикоррупционное бюро осуществляет обыски во всех предприятиях корпорации «Богдан» в связи с реструктуризацией кредита перед «Укрэксимбанком».

Об этом агентству УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

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"НАБУ снова блокирует работу предприятия. Работа предприятия заблокирована, и под угрозой оказалось выполнение контрактов. В пятницу они приходили по одному эпизоду, а сегодня по другому. Сегодня они пришли по поводу реструктуризации кредита перед «Укрэксимбанком», который не списан и его компания продолжает обслуживать. В пятницу приходили по поводу контрактов с Минобороны", - сказал он.

Красуля отметил, что компания расценивает это как политический заказ и давление.

«НАБУ приходит к нам через день по надуманным поводам. Мы считаем, что эти обыски являются политически мотивированными и необоснованными», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в помещениях компании «Богдан Моторс», в том числе в клубе «5 элемент», в рамках расследования дела о растрате госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба, которые в 2015-2018 годах внесли в государственный оборонный заказ спецавтотранспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

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Хозсуд Киева 6 сентября 2018 года по ходатайству ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" признал не подлежащим к исполнению приказ этого же суда от 16 декабря 2015 года о взыскании с этой компании и ее дочернего предприятия "Автосборочный завод №1" в пользу государственного "Укрэксимбанка" 1 млрд грн.

Это решение суд вынес на основании заявления "Богдан Моторс" о том, что 21 июня между компанией и "Укрэксимбанком" был подписан договор о реструктуризации указанного долга.

Договор о реструктуризации предусматривает погашение компанией "Богдан Моторс" долга перед "Укрэксимбанком" на сумму 1,3 млрд грн в срок до 25 декабря 2031 года.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в ее состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация была создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент "Богдана" и группа украинских банков. По информации СМИ, совладельцем "Богдана" является бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, давний бизнес-партнер экс-президента Украины Петра Порошенко.

В июле корпорацию возглавил бывший первый заместитель секретаря СНБО и бизнес-партнер экс-президента Порошенко Олег Гладковский, который является фигурантом расследования о хищениях в "Укроборонпроме".