НАБУ проводит обыски в здании элитного спорткомплекса Порошенко

НАБУ проводит обыски в помещениях компании «Богдан Моторс», в т.ч. в клубе «5 элемент» по делу о хищениях в Минобороны.

НАБУ проводит обыски в помещениях компании «Богдан Моторс», в том числе в клубе «5 элемент» в рамках расследования дела о растрате госимущества в особо крупных размерах служебными лицами Минобороны и Генштаба которые в 2015-2018 годах внесли в государственный оборонзаказ спецавтотранспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

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Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ПАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в т.ч. в клубе «5 элемент», - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что следственные действия санкционированы и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах служебными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Отметим, что спортивный клуб "5 элемент" принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко и его соратнику, кандидату в народные депутаты Игорю Кононенко.

Как сообщал УНИАН, 12 июля следователи ГБР провели обыски в Фискальной службе и харьковской таможни.