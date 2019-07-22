Western Union резко ограничила россиянам сумму переводов за границу

С 22 июля россияне не смогут переводить в одну страну через Western Union более 600 тыс. руб. в течение месяца.

Платежная система Western Union установила в России максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. (9,5 тысячи долларов) в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля.

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Информация об этом содержится в письме, которое платежная система разослала своим партнерам, а также на официальном сайте Western Union, передает РБК.

Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов, говорится в письме. Они вводятся «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях». Нынешние ограничения для трансграничных переводов составляют $5 тыс. для одной операции.

По данным на 30 сентября 2018 года, Western Union осуществляла денежные переводы более чем в 200 странах и территориях мира, говорится на сайте компании. Ограничения, которые были установлены ранее для Казахстана, Киргизстана, Китая и Вьетнама на уровне 100 тыс. руб. в месяц, остаются без изменений, отмечается в документе.

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.