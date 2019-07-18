Минфин надеялся на более существенное снижение учетной ставки - Маркарова

В министерстве считают целесообразным во втором полугодии разблокировать большую приватизацию.

В Министерстве финансов Украины надеялись на более существенное снижение Национальным банком Украины учетной ставки.

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Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова в соцсети Facеbook, комментируя решение НБУ о снижение ставки до 17% годовых.

"Несмотря на фактический уровень инфляции, Минфин, конечно, втайне надеялся на большее понижение ставки, потому что учетная ставка напрямую влияет на стоимость размещения Минфином ОВГЗ в гривне. Но рады, что НБУ сохранил тенденцию к снижению", - написала Маркарова.

По ее словам, рыночные ставки по гривневым ресурсам внутри страны зависят от учетной ставки. При этом на сегодняшний день с начала года Минфин привлек заимствования на 288,5 миллиарда гривень, потратив на погашение и обслуживание госдолга 308,3 миллиарда гривень, в то время как поступления от приватизации составили всего 0,3 миллиарда гривень при плановом показателе в 17,1 миллиарда гривень.

"Большая приватизация - не только инструмент для преодоления коррупции в госкомпаниях и нахождения для них эффективного владельца, но и источник финансирования, который сокращает необходимость заимствовать на эту сумму и снижает объем средств для обслуживания. И поэтому энергия и мероприятия во второй половине года должны быть направлены на разблокирование большой приватизации и организацию прозрачных и публичных конкурсов на все активы", - добавила Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк возобновил цикл смягчения монетарной политики и с 19 июля снижает учетную ставку до 17% годовых после того, как в июне сохранил ее на уровне 17,5% годовых.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта по 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в июне 2019 года в годовом выражении замедлилась до 9%.