В Кабмине рассказали о повышении пенсий некоторым категориям граждан

Пенсии чернобыльцам с 1 июля будут существенно повышены - вице-премьер Розенко.

Министерство социальной политики Украины приняло решение о существенном повышении пенсий чернобыльцам с 1 июля этого года.

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Об этом сообщается на Правительственном портале со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Павла Розенко в эфире одного из телеканалов.

«1 июля состоится пересчет пенсий, размер которых зависит от прожиточного минимума, и существенно возрастут пенсионные выплаты чернобыльцам», - цитирует пресс-служба Розенко.

По его словам, сегодня правительство реализует еще одну пенсионную программу: это повышение пенсий тем, кто имеет большой страховой стаж, но выходил на пенсию, имея небольшие зарплаты.

«Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 июля составляет 1564 гривни. То есть минимальная пенсия и выплаты тем, у кого их размер зависит от прожиточного минимума, вырастут, - цитирует пресс-служба Розенко. - Мы также приняли решение о существенном повышении пенсий чернобыльцам с 1 июля этого года».

Также сообщается со ссылкой на Розенко, что в следующем году состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам, а 1 марта 2020 года будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для всех категорий граждан.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 24 июня финализировал решение о повышении пенсий гражданам, имеющим большой стаж работы, но небольшие пенсии из-за небольших зарплат.

Уже с 1 июля женщины, имеющие стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия будет составлять не менее 2 тыс. грн, а в дальнейшем увеличение пенсий будет происходить в автоматическом режиме.