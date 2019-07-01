В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум для трудоспособных граждан теперь составляет 2007 гривень, для нетрудоспособных - 1564 гривни.

С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и в связи с этим возрос предельный размер единовременного пособия для лиц, у которых право на страховые выплаты наступит после 1 июля, сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.

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"Прожиточный минимум для трудоспособных граждан теперь составляет 2007 гривень, для нетрудоспособных - 1564 гривни", - сказано в сообщении.

В связи с этим вырос предельный размер единовременного пособия для лиц, у которых право на страховые выплаты наступит после 1 июля: пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц) - 34 119 гривень; семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 200 700 гривень; иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 40 140 гривень.

Ранее эти выплаты соответственно составляли 32 657 гривень, 192 100 гривень, 38 420 гривень.

Согласно сообщению, также изменился размер компенсации инвалидам и законным представителям детей-инвалидов на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и мотоколясок, в размере, соответственно, 22 процента и 16 процентов прожиточного минимума на одного человека, который потерял работоспособность, в расчете на месяц; на транспортное обслуживание - в размере 29 процентов прожиточного минимума на одного человека, который потерял работоспособность, в расчете на месяц.

Справка УНИАН. Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Следующее повышение уровня прожиточного минимума ожидается в декабре 2019 года, до 2102 гривни для трудоспособных граждан, и до 1638 гривень - для нетрудоспособных.