Украинцам с большим стажем повысят пенсии с 1 июля

С 1 июля женщины, имеющие стаж работы более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет могут ожидать повышение пенсий.

Кабинет министров Украины финализировал решение о повышении пенсий гражданам, имеющим большой стаж работы, но небольшие пенсии из-за небольших зарплат.

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Как сообщила пресс-служба Кабмина, об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что повышение пенсий - это очередной этап пенсионной реформы.

По его словам, уже с 1 июля женщины, имеющие стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий. В среднем пенсия будет составлять не менее 2 тыс. грн. Это будет очередной этап перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсий будет происходить в автоматическом режиме.

«Все процедурные моменты закрепим уже на ближайшем заседании правительства», - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, закон о пенсионной реформе в Украине был принят Верховной Радой 3 октября и вступил в силу 11 октября 2017 года. Этим документом введены требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию.