Нефедов рассказал, когда запустят новую таможенную службу

Победитель конкурса на пост главы новой таможенной службы Максим Нефедов отметил, что минимум 30% сотрудников нынешней Фискальной службы должны быть переведены в новосозданную службу за 1 день.

Запуск новой Государственной таможенной службы Украины (ГТС) состоится ориентировочно через 2,5 месяца.

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Об этом УНИАН сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, который стал победителем конкурсного отбора на пост руководителя новой таможенной службы.

"Запуск таможенной службы состоится приблизительно через 2,5 месяца", - сообщил Нефедов.

Он также отметил, что до начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также принять ряд правительственных решений относительно новой структуры, среди которых, в частности, утверждение сметы и предельной численности, утверждение новой структуры и штатного расписания, постановление об образовании территориальных органов ГТС, утверждение и.о. региональных таможен, утверждение положений о региональных таможнях, регистрация соответствующих юридических лиц.

"Отдельное распоряжение о начале работы - минимум 30% сотрудников должны быть переведены (в новосозданную службу - УНИАН) за 1 день", - добавил Нефедов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.

В конце июня апелляционный суд рассмотрел жалобу Кабинета министров и постановил возобновить действие правительственного распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы провело заключительный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы, победителем которого стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.