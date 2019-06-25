Суд снял арест со стадиона «Черноморец» в Одессе

Этот актив входит в лот, выставленный на торги 25 июня.

Киевский апелляционный суд отменил арест на ряд активов ликвидируемого «Имэксбанка», включая выставленный на продажу центральный стадион «Черноморец» в Одессе.

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Шевченковского районного суда Киева от 23 июля, и постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Также сообщается, что этот актив входит в лот, выставленный на торги 25 июня.

Справка УНИАН. «Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову. Национальный банк Украины признал «Имэксбанк» неплатежеспособным в январе 2015 года.