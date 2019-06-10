Фонд гарантирования продает стадион «Черноморец» в Одессе

Стартовая цена реализации – 3,7 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает нежилые здания крупнейшего на юге Украины стадиона «Черноморец» в Одессе и права требования по 40 договорам с юридическими лицами, принадлежащие ликвидируемому «Имэксбанку».

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Как сообщается на сайте фонда, стартовая цена реализации – 3,666 млрд грн.

Общая площадь недвижимости превышает 80 тысяч квадратных метров. Комплекс является уникальным спортивным объектом и включает стадион, позволяющий разместить на трибунах более 34 тысяч человек, а также бизнес-центр с рестораном, фитнес-центр, отель, подземный паркинг.

Полная реконструкция стадиона проводилась в 2011 году.

Также сообщается, что организатором торгов является компания «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн», а предельный срок приема заявок на участие в торгах установлен на 25 июня до 16:00.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков. По состоянию на 1 мая, фонд продолжал ликвидацию 86 банков.

«Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову. Национальный банк Украины признал «Имэксбанк» неплатежеспособным в январе 2015 года.