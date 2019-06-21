Экономика Украины за три года выросла на 8,4% - Кубив

При этом на днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале 2019 года с 2,2% до 2,5%.

Реальный валовой внутренний продукт Украины за последних три года вырос на 8,4%.

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Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, выступая в Верховной Раде.

"За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП, а на днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале 2019 года с 2,2% до 2,5%", - сказал Кубив.

По его словам, уровень теневой экономики в нашей стране сократился до 30% ВВП, или на 10 процентных пунктов по сравнению с 2015 годом.

Ссылаясь на сайты поиска работы, Кубив сообщил, что средняя зарплата в частном секторе в Украине в апреле 2019 года достигла почти 440 долларов в эквиваленте по курсу Национального банка Украины, что означает улучшение состояния частного сектора.

Также вице-премьер отметил, что доля украинской продукции на рынках Европы выросла до 33,5%.

По его словам, малая приватизация за 10 месяцев принесла государству более 1,060 млрд грн.

Кроме того, как отметил Кубив, финансирование оборонно-промышленного комплекса выросло в 100 раз - с 30 миллионов гривень в 2016 году до 3,2 миллиарда гривень в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила показатель роста реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года до 2,5% в годовом выражении с 2,2% по оперативным оценкам.

В 2018 году рост экономики Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основывается на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.