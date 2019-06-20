Союз предпринимателей и Антикризисный совет предложат президенту рассмотреть на СНБО вопросы финансовой системы страны

Также представители деловой общественности обратятся к президенту с предложениями по решению приоритетных проблем в энергетике, здравоохранении, модернизации промышленности, а также по предотвращению трудовой миграции.

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и Антикризисный совет предложат президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины вопросы финансовой системы страны.

Об этом сообщил президент УСПП Анатолий Кинах в ходе пресс-конференции в рамках расширенного заседания Антикризисного совета общественных организаций Украины и правления УСПП на тему: "Нереализованные возможности для экономического роста: что требует бизнес от власти".

"Мы будем предлагать президенту Зеленскому рассмотреть вопросы финансовой системы, доступа к ресурсам на целевом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказал Кинах.

По его словам, правительство своими действиями создает существенные риски для финансовой безопасности страны.

"Только за первых 5 месяцев текущего года за счет размещения гособлигаций внутреннего займа с финансового рынка Украины было взято 182 млрд грн. При этом доходность гособлигаций внутреннего займа достигает 19% и 20% годовых. Это беспрецедентная финансовая пирамида. На фоне таких спекулятивных уровней доходности в Украину хлынул спекулятивный капитал и по сути сегодня гривня, в первую очередь, держится не за счет повышения экспорта, конкурентоспособности, а за счет спекулятивного капитала, который очень неустойчивый и создает большие угрозы", - отметил Кинах.

Также он сообщил, что представители деловой общественности обратятся к президенту с предложениями по решению приоритетных проблем в энергетике, здравоохранении, модернизации промышленности, а также по предотвращению трудовой миграции.

"Все эти вопросы будут сформулированы в виде конкретных предложений, которые будут направлены президенту Украины господину Зеленскому. Безусловно, также будем взаимодействовать с исполнительной и законодательной базой", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года участники Национального форума "Трансформация Украины" утвердили концепцию Стратегии трансформации Украины.

При разработке документа использовался опыт иностранных государств, в первую очередь – Центральной и Восточной Европы, Балтии.

По словам президента УСПП Анатолия Кинаха, в основе стратегии в первую очередь - создание условий для тех стандартов и показателей, которые формируют демократическое государство, начиная с Копенгагенских критериев, на которых построен Европейский Союз, и завершая конкретными программно-целевыми методами, направленными на решение проблем страны.

Также важным для стратегии является её восприятие в качестве концентрированной позиции гражданского общества.