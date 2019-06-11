Инфляция превысила прогноз: в НБУ назвали причины роста цен

Ускорение инфляции обусловлено стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.

Фактический показатель инфляции в Украине в мае на уровне 9,6% в годовом выражении превысил траекторию прогноза, опубликованного в инфляционном отчете.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, ускорение инфляции обусловлено, прежде всего, стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.

Кроме того, высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.

В то же время, базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза - на уровне 7,4% в годовом выражении.

«Фактические показатели инфляции, в частности, базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка. Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что обновленные оценки влияния этих и других факторов на показатели инфляции, а также прогноз других макроэкономических показателей будут обнародованы 18 июля.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2019 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2018 года - составила 9,6%, ускорившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.