В пятницу в Украине подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 7 июня: 100 USD – 2679,5094 гривни; 100 EUR – 3018,7353 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеЗа май гривна подешевела к доллару на 1,4%

100 USD США – 2679,5094 (6 июня – 2693,0098)

100 EUR – 3018,7353 (6 июня – 3031,5211)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 6 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,68/26,70 гривни/доллар, что на 22 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,03/30,04 гривни/евро, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 7 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,80 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,19 гривни/евро.