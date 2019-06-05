Госбюджет Украины вышел в плюс на 8,6 миллиарда

Нацбанк в мае перечислил в госбюджет 17,3 миллиарда гривень из прибыли за 2018 год.

Государственный бюджет Украины за январь-май 2019 года выполнен с профицитом 8,6 миллиарда гривень против 9,2 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины, по информации которого доходы госбюджета по сравнению с прошлогодними показателями выросли на 15,4% - до 426,7 миллиарда гривень, составив 98,6% от росписи.

Отмечается, что по состоянию на 3 июня сумма средств на Едином казначейском счете составила 29,5 миллиарда гривень, а на валютных счетах Госказначейства - средства в эквиваленте 49,7 миллиарда гривень, или достаточные для обслуживания и погашения госдолга.

Также сообщается, что Минфин принимает меры по улучшению администрирования налогов в 2019 году и учел потенциальные последствия отклонения курса гривни от заложенного в бюджетных прогнозах в расчете доходов в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной казначейской службы, госбюджет Украины за январь-май 2019 года получил 426,684 миллиарда гривень доходов, что на 8,545 миллиарда гривень, или на 2%, ниже планового показателя на этот период.

Национальный банк в мае перечислил в госбюджет 17,3 миллиарда гривень из прибыли за 2018 год, то есть, с учетом перечисленных в апреле 47,6 миллиарда гривень, рассчитался с бюджетом в полной мере.