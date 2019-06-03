Госбюджет за первые полгода недополучил 2% плановых доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли на 15%.

Государственный бюджет Украины за январь-май 2019 года получил 426,684 млрд грн доходов, что на 8,545 млрд грн, или на 2%, ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета в январе-мае выросли на 56,954 млрд грн, или на 15%.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.