В Украине появилась технология оплаты через смартфон вместо терминала

Достаточно всего лишь скачать приложение, и можно давать клиентам возможность рассчитываться.

Международная платежная система Visa и государственный "Ощадбанк" представили инновационное технологическое решение Tap to Phone, позволяющее предпринимателям использовать смартфон для приема бесконтактных платежей вместо POS-терминала.

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Как отметила старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова в ходе презентации, Украина является одной из первых стран, где запущена эта технология.

"Это первый запуск на территории СНГ и Юго-Восточной Европы. Если посмотреть на карту - единицы подобных пилотов, подобных тестирований уже произошли. Это возможность превратить мобильный телефон - на сегодня на технологии Андроид – в торговый POS-терминал", - сказала Платонова.

Она подчеркнула, что любой предприниматель может настроить свой смартфон и принимать платежи с помощью бесконтактных карт, а в дальнейшем технология будет запускаться по всему региону и в партнерстве с разными банками.

Заместитель главы правления "Ощадбанка" Антон Тютюн, в свою очередь, отметил, что новая технология уже доступна клиентам банка и рассчитана на малый бизнес, для которого не целесообразно оплачивать установку платежного терминала и его обслуживание.

"У клиента есть телефон - и этого достаточно. На сегодня у всех есть смартфоны. Тем более, у людей, которые занимаются бизнесом. Это активная часть населения, которая хочет что-то создать. У них есть смартфон, и достаточно всего лишь скачать приложение. Конечно же, заключив договор с "Ощадным банком Украины". И можно давать клиентам такую возможность рассчитываться", - сказал Тютюн.

По его словам, в ближайшие две недели к новой технологии подключатся и другие платежные системы, чтобы клиенты могли расплачиваться картами любых платежных систем.