В Украине запустили эксперимент: смартфоны и планшеты разрешили использовать вместо кассового аппарата

Фискальная служба Украины разрешила регистрацию расчетных операций с помощью компьютеров, планшетов и смартфонов.

Государственная фискальная служба Украины включила в государственный реестр 8 новейших моделей программно-технических комплексов, позволяющих регистрацию расчетных операций с применением персональных компьютеров, планшетов и смартфонов.

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Как следует из реестра, в этот перечень вошли комплекс обработки фискальной информации «ИКС ПРРО», регистратор расчетных операций специализированный СРРО, программный комплекс «Вебкаса» (Webkassa), фискальный сервер «iNNOVATE!», «Смарт КАСА», «Easy S1», «Укртримекс РРО» и разработанная ГФС система «E-Receipt (е-Чек) электронный чек».

Отмечается, что новые модели программно-технических комплексов будут применять участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли, общественного питания, купли-продажи валюты, торговли через автоматы, приема наличности для дальнейшего перевода, перевозки пассажиров.

Также сообщается, что экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2019 года, и по его результатам Минфин примет решение о промышленной эксплуатации тех или иных моделей.

Как сообщал УНИАН, межведомственная рабочая группа при участии Министерства финансов Украины рекомендовала внести в реестр для дальнейшего тестирования 8 проектов новых регистраторов расчетных операций, обязав Фискальную службы внести их в госреестр до 1 апреля.

В сентябре 2018 года ГФС запустила в тестовом режиме информационную систему для онлайн-регистрации расчетных операций E-Receipt, которая позволяет плательщикам зарегистрировать кассу и кассиров в режиме онлайн.

С мая 2017 года в Украине пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.