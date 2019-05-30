Верховный суд подтвердил правомерность ликвидации "Омега Банка"

Суд отклонил кассационную жалобу прежнего владельца банка Николая Лагуна.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда подтвердил законность решения Национального банка Украины о выведении с рынка неплатежеспособного "Омега Банка".

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Как сообщается на сайте НБУ, суд отклонил кассационную жалобу прежнего владельца банка Николая Лагуна и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций в пользу Нацбанка.

В НБУ напомнили, что регулятор в январе 2015 года отнес "Омега Банк" к категории проблемных за осуществление рисковой деятельности, следствием которой стало ухудшение его финансового состояния, угрожающее интересам вкладчиков и кредиторов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в марте 2015 года отнес "Омега Банк" к категории неплатежеспособных, а в июле принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.