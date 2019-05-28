Что будет с экономикой Украины в ближайшие годы: консенсус-прогноз Минэкономразвития

Эксперты ожидают роста потребительских цен на уровне 8,7% в 2019 году.

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2019 году составит 2,7%, говорится в обновленном консенсус-прогнозе, который обнародовало Министерство экономического развития и торговли.

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«Эксперты государственного и негосударственного сектора, которые приняли участие в обсуждении макроэкономического прогноза, дают более консервативный прогноз роста ВВП по итогам 2019 года на уровне 2,7%, тогда как по оценкам молодых аналитиков, этот показатель достигнет 3,1%. В 2020 году эксперты предсказывают рост ВВП на 3%, тогда как молодежь – 3,7%, в 2021 году оценка экспертов – 3,5% (оценка молодежи – 4,3%), в 2022 году оценка экспертов – 4% (оценка молодежи – 4,8%)», - сказано в сообщении.

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу, эксперты также ожидают роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% – в 2021 году и 6 % – в 2022 году.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.