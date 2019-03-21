Рост экономики Украины ускорился до максимума за 7 лет

Рост ВВП Украины ускоряется третий год подряд.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики, рост ВВП Украины ускоряется третий год подряд. Так, в 2011 году экономика выросла на 5,5%, в 2012 - на 0,2%, в 2013 – показала нулевой рост, в 2014 – упала на 6,6%, в 2015 – на 9,8%, в 2016 – выросла на 2,4%, в 2017 – на 2,5%.

Госстат отметил, что ВВП Украины в первом квартале прошлого года в годовом выражении вырос на 3,3%, во втором - на 3,8%, в третьем – на 2,8%, в четвертом – на 3,5%.

Номинальный ВВП по кварталам составил 705 млрд грн, 810,8 млрд грн, 994,9 млрд грн и 1,048 трлн грн соответственно.

В целом за прошлый год номинальный ВВП составил 3,559 трлн грн, а в расчете на одного человека – 84,190 тыс. грн.

Отмечается, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Справка УНИАН. По оценкам Национального банка, рост экономики Украины в 2018 году составил 3,3%, по оценкам Минэкономразвития – 3,2%.

Президент Петр Порошенко в ходе своих выступлений озвучивает данные о росте реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд – на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.