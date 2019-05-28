Работающие банки Украины увеличили прибыль почти вдвое

В январе-апреле финучреждения получили 18 миллиардов гривень прибыли.

Работающие банки Украины в январе-апреле получили 18,115 миллиарда гривень прибыли, что почти вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеУкраина присоединилась к глобальному депозитарию

Как сообщается на сайте НБУ, доходы банков за указанный период выросли на 28,6% - до 77,064 миллиарда гривень, расходы – на 19,9%, до 58,949 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Работающие банки Украины в январе-марте 2019 года получили 12,9 миллиарда гривень чистой прибыли, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года.