Госдолг Украины вырос на $1,5 миллиарда

В гривневом эквиваленте госдолг сократился на 43,62 млрд грн.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-апрель 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,51 млрд долл., или на 1,9%, - до 79,82 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 43,62 млрд грн, или на 2% - до 2,125 трлн грн.

Согласно приведенным данным, за апрель объем госдолга вырос на 1,03 млрд долл., или на 1,3% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 22,22 млрд грн, или на 1% - в гривневом эквиваленте.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%, - до 78,32 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, - до 2,169 трлн грн.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.