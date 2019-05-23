Политическая неопределенность в Украине не повлияла на финансовый рынок – глава НБУ

По его словам, ситуация понятная, контролируемая, ожидаемая.

Политическая неопределенность в Украине в связи с роспуском Верховной Рады и возможной отставкой Кабинета министров пока не оказала влияния на финансовый рынок Украины.

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Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Выборы происходят в каждой стране, и в период выборов есть определенная турбулентность. На сегодня мы не видим каких-то существенных потрясений на финансовом, валютном рынке, в банковском секторе. Ситуация понятная, контролируемая, ожидаемая. Я не вижу признаков кризиса", - сказал Смолий.

Он отметил, что позавчера Нацбанк даже выходил на межбанковский валютный рынок с покупкой валюты и пополнил золотовалютные резервы на 20 миллионов долларов США.

"Сегодня, после вчерашних новых заявлений, каких-то существенных колебаний на валютном рынке мы не ощущаем. Обычная ситуация", - добавил глава НБУ.