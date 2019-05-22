Бизнес насторожен кадровыми решениями президента Зеленского - ЕБА

Это проявляется удешевлением гривни и снижением стоимости украинских еврооблигаций.

Бизнес насторожен кадровыми решениями президента Украины Владимира Зеленского, что проявляется удешевлением гривни и снижением стоимости украинских еврооблигаций.

Читайте такжеВ четверг в Украине заметно подорожает валюта

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал президент Европейской Бизнес Ассоциации в Украине Томаш Фиала.

"Я бы не сказал, что это глубокий кризис. Период выборов всегда сопровождается нестабильностью и популизмом. После выборов ситуация успокаивается. К этому бизнес привык. Но что инвесторов немного взволновало, так это вчерашние назначения. Это плохой сигнал", - сказал Фиала.

По его словам, реакцией на этот сигнал стало снижение цен украинских еврооблигаций и котировок украинской гривни.

Фиала считает, что при дальнейших подобных негативных сигналах бизнес может приостановить инвестирование или начать вывод капиталов за пределы Украины, что приведет к падению гривни, ускорению инфляции, замедлению роста или даже падению экономики.

"Мы предупреждали, что многое будет зависеть от баланса назначений, или доли новых профессиональных кадров с безупречной репутацией", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились на 13 копеек – до 26,26/26,30 гривни/доллар, к евро – на 20 копеек, до 29,33/29,37 гривни/евро.