СМИ сообщили об отказе МВФ пересматривать программу для Украины, в фонде опровергли: "Работа продолжается"

Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда продолжает работу в Украине по ранее запланированному двухнедельному графику.

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Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве Фонда, комментируя публикации в СМИ о досрочном прекращении работы миссии, прибывшей в Киев вчера, 21 мая.

«Работа миссии продолжается, – сообщили в представительстве. – Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику».

Сегодня в СМИ появилась информация, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и возобновления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долл. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Срок программы истекает в феврале 2020 года.

20 мая, иди в день инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после ближайшего заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, отставка премьер-министра Владимира Гройсмана может стать препятствием для продолжения текущей программы с МВФ.