Отставка главы Нацбанка и премьера может сорвать текущую программу с МВФ – эксперты

По мнению экспертов, отставка главы НБУ Якова Смолия маловероятна.

Отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия и премьер-министра Владимира Гройсмана грозят срывом текущей программы с Международным валютным фондом.

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К такому мнению пришли опрошенные УНИАН эксперты.

"В случае отставки премьер-министра и главы НБУ транш может быть отложен. Но ранние выборы, если они будут назначены, дают шанс на то, что осенью переговоры с МВФ возобновятся", - считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

В то же время, он не исключает позитивного решения Фонда и предоставления очередного транша в рамках программы, так как эта программа была нацелена на период политической неопределенности в Украине.

По оценкам эксперта, наша страна сможет обойтись без поддержки МВФ до конца года, при этом рынок спокойно отреагирует на отставку премьера Гройсмана, а отставка главы НБУ Смолия маловероятна.

"Думаю, Смолия не уволят. Во-первых, это будет негативный месседж для международных инвесторов и кредиторов как попытка поставить под сомнение независимость НБУ. Во-вторых, вряд ли в Раде наберут достаточно голосов для назначения нового главы НБУ, что делает отставку Смолия бессмысленной", - пояснил эксперт.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский также не ожидает отставки главы НБУ, поскольку это будет прямым нарушением обязательств по обеспечению независимости НБУ.

"Также против этого шага выступают ключевые экономические советники Зеленского. Поэтому я думаю, этот вопрос будет вынесен за скобки. Скорее, команда Зеленского будет пытаться установить контакт с миссией МВФ и выйти на политическое решение о формате продолжения сотрудничества", - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Спустя несколько часов премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после ближайшего заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

Кроме того, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления относительно обращения к президенту Украины по поводу увольнения Якова Смолия с поста главы Национального банка.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев для очередного пересмотра действующей программы во вторник, 21 мая.