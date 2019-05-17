Гривня уходит на выходные в плюсе

Гривня на межбанке 17 мая укрепилась к доллару на 1 копейку – до 26,34/26,37 грн/долл.

В пятницу, 17 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,34/26,37 грн/долл., что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеГривня рекордно укрепилась. Не будет ли обвала?

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,43/29,46 грн/евро, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на понедельник, 20 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,37 грн/долл., к евро – на уровне 29,46 грн/евро.

Учитывая установленный официальный курс, с начала мая гривня укрепилась к доллару США на 0,5%, к евро – на 0,1%.