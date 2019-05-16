В пятницу в Украине подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 17 мая: 100 USD – 2634,2913 гривни; 100 EUR – 2951,1965 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2634,2913 (16 мая – 2637,4033)

100 EUR – 2951,1965 (16 мая – 2949,4081)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 16 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,36/26,38 гривни/доллар, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,48/29,50 грн/евро, что также на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.