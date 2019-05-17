Гривня рекордно укрепилась. Не будет ли обвала?

Гривня демонстрирует рекордное укрепление к иностранной валюте - с начала года ее курс повысился к доллару на 5,5%. Тренд не сломили даже политические перипетии, которые, как правило, всегда отражались на нацвалюте. В Национальном банке это «феноменальное» явление объясняют мощными инвестициями нерезидентов в ценные бумаги Украины - с 1 января по 3 мая их объем увеличился на 31 млрд гривен – вырос более чем в пять раз. По оценкам НБУ, текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 4% от их общего объема в обращении - на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Также продолжается экспорт сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая, а цены на мировом продовольственном рынке сейчас достаточно высокие. Значит, валюта от этой экспортной статьи идет в страну. И тратят ее аграрии на проведение сезонных полевых работ. Способствует ситуация и на сырьевом рынке – ввиду сезонного восстановления цен активизировался экспорт украинской металлопродукции. Оказывает свое влияние на гривню и привлечение долгового капитала - 529 млн еврокредита под гарантии Всемирного банка и доразмещение облигаций внешнего государственного займа 2018 года на сумму 350 млн долларов.

Благодаря увеличению притока иностранной валюты в Украину, Национальный банк значительно активизировал ее покупку на межбанковском рынке. Как результат, только за последний месяц международные резервы пополнились почти на 1 млрд долларов – до 20,5 млрд долларов. Именно вследствие перечисленного курс гривни остается немногим выше 26 грн/доллар.

Между тем, государственный бюджет на 2019 год расписан на показателе курса нацвалюты на уровне 29,4 грн/долл. А игроки рынка не исключают роста до 30 грн/доллар. Значит, риски есть. УНИАН поинтересовался у экспертов, что ждет гривню в ближайшей перспективе.

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко отмечает, что точного сценария, как позитивного, так и негативного, нет, поскольку никто не ожидал такого значительного укрепления гривни с начала текущего года. «Само укрепление гривни происходит, благодаря позитивной конъюнктуре на мировом рынке в отношении украинской продукции, в первую очередь, агросектора. Мы сейчас расширяем географию поставок, выбираем полностью выделенные ЕС квоты, от этого деньги поступают, как правило, в первом квартале. Причем в данным момент очень положительно ведутся себя цены на мировом продовольственном рынке. Но нельзя не считаться и с тем фактором, что Украина очень много занимает на внешнем рынке путем продажи ценных бумаг. Мы предложили поразительно высокую ставку по ОВГЗ, и они, конечно, не они могли «не разойтись». За всю историю независимости Украины, возможно, это было только в далеко-далеком прошлом, ставка по ценным бумагам, при обеспечении государства, выше, чем по банковским кредитам, которые являются рискованными. Поэтому инвесторы и вкладывают деньги доходные ценные бумаги. Облигации госзайма являются сейчас хитом. Но эта история очень короткая, всего на три месяца. В июле «инвесторам» нужно будет снова что-то предлагать. Не сможем удержать – курс начнет проседать», - отмечает он.

По мнению эксперта, это чревато повышением до 28 грн/доллар и более. Максимально может дойти до 29 гривен за доллар. «Скорее всего, будут рисковые зоны к середине лета – в начале сентября. Качели в этот период продолжаются не первый год. Сейчас тоже возможен подобный сценарий. Но если июль-август будут позитивными в плане сбора урожая, то на внутренней инфляция все колебания не так сильно отразятся. А в сентябре-октябре курс, в любом случае, будет проседать – вернется в отметке 28-28,4 грн/доллар. Если даже отметка достигнет 29 грн/доллар, то это будет кратковременным явлением. Так уже было в ноябре 2018 года, когда было введено военное положение и на панических настроениях спекулянты хотели разогнать курс до 30 грн/доллар. Но люди на это не купились, соответственно, гривня вернулась к старой отметке 28 грн/доллар с небольшим», - напомнил он.

Дорошенко прогнозирует, что в текущем году ожидать курса выше 30 грн/доллар не стоит. И хотя, по его словам, сейчас укрепление гривны не выгодно в плане пополнения бюджета - валюта приходит и дешево продается, соответственно, объем налогов значительно меньше, чем мог бы быть при курсе 28 грн/доллар, рост курса выше 30 грн/доллар чреват плохими последствиями.

«С каждым падением гривни, даже на 50 копеек, будет падать доверие к новому президенту, хотя за курс и отвечают другие институции – Национальный банк, Кабинет министров. Главная задача власти - работать сообща, в том числе с президентом. Новая команда Зеленского будет стараться, чтобы подобного сценария не было. Уверен, что она сможет это сделать. У власти есть все рычаги для этого», - говорит эксперт.

Что касается отношений с МВФ, то, по его словам, скорее всего, Фонд не будет разрывать их с Украиной. Хотя, очередного транша кредитования, в текущем году может и не быть, поскольку официальный Киев нарушил ряд условий сотрудничества, либо они находятся в зоне риска выполнения. «Тем не менее, МВФ будет говорить о том, что «все хорошо, но стране нужно и дальше бороться за свое светлое будущее». То есть, мы останемся без денег, которые в принципе, нам и не очень нужны, но с моральной поддержкой», - убежден Дорошенко.

Президент Инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак отмечает, что в Украине продолжаются сезонные колебания курса, которые проявляются еще с 2015 года, - с января гривня начинает расти, это длится до середины лета, потом следует обратный процесс. «Сезонность объясняется тем, что аграрные компании, экспортный потенциал которых составляет огромную часть ВВП, не получают весной выручку, а только затраты – идут полевые работы. Они закупают посевные, средства защиты растений, тратятся на комбайны, тракторы и т.д. В середине страны денег на это у них нет, и они тратят «свои», в том числе от экспортных поставок. Поэтому приплыв валюты в текущее время увеличивается, пока не начнется продажа нового урожая. Этот тренд из года в год повторяется», - говорит он.

По словам эксперта, этим явлением стали пользоваться иностранные инвестиционные спекулянты, которые привлекают средства с низкими ставками, потом конвертируют в гривню, когда она начинает укрепляться, вкладывают затем эти деньги в финансовые инструменты – в облигации внутреннего займа, которые сейчас имеют доходность порядка 18% годовых, инвестируют в эти бумаги до начала лета, а потом – когда гривня выросла – продают их, покупают валюту и выводят ее за границу. «Таким образом они получают прибыль намного больше, чем 18% - около 20-25% годовых. И с каждым годом они только усиливают этот тренд. В частности, только в этом году иностранцы инвестировали в ОВГЗ почти 40 млрд гривен – своеобразный рекорд, который, думаю, и дальше будет только расти. Национальный банк вынужден выкупать эту валюту в резервы, так как через определенное время эти деньги будут выведены из страны и будет расти спрос на доллар. А НБУ должен будет его удовлетворить. Главный вопрос – по какому курсу будет вход и выход капитала. В текущем году речь идет об огромных суммах», - напоминает Козак.

Кроме того, еще один фактор – в Украину значительно выросли поступления от заробитчан. Начиная с прошлого года, объем этих средств перевалил за 10 млрд долларов. «Этих денег заходит еще больше, гастербайтеры разными путями их заводят – переводами, автобусами, в кошельках. И когда такой большой приплыв валюты, гривня находится более-менее в хорошем состоянии», - считает он.

По словам Тараса Козака, также важным моментом являются цены на мировом рынке на наши экспортные товары. Это касается и металлургического сырья, и агропродукции. «Благоприятное значение в плане расчетов страны имеют цены на нефть и газ. Покупки топлива сейчас более дешевые. Поэтому платежный баланс находится в приемлемом состоянии. И до конца этого года я не вижу существенных угроз. Что же касается будущего года, в первую очередь, мы можем лишиться более 2,5 миллиардов долларов от транзита российского газа из-за завершения контракта с «Газпромом» от 2009 года. Переговоры пока не дали позитивных результатов. Потеря этой суммы может крайне негативно отразится на нашем платежном балансе. А он у нас уже несколько лет отрицательный. Мы покупаем товаров на более 10 млрд долларов больше, чем экспортируем. Услуг больше поставляем, и только за счет транзита российского газа», - говорит эксперт.

Значительной является перспектива сотрудничества Украины с международными организациями, главные из которых – МВФ, Всемирный банк и ЕБРР. В ближайшие дни в Киев приедет миссия Фонда, которая оценит прогресс сотрудничества по новой программе, но Козак напоминает, что со стороны Украины есть определенные недостатки – коррупционные реформы, ситуация с «ПриватБанком», цены на газ для населения, закон «сплит» о реформе финансового рынка, который лежит в Верховной Раде четыре года и все никак не принят...

«Думаю, что все же транш МВФ будет предоставлен, хотя не так быстро, как на это рассчитывает Украина, - говорит он. - В целом, все зависит от первых шагов новоизбранного президента Владимира Зеленского, в том числе, сотрудничество с МВФ. Он уже заявил, что оно должно продолжиться. Кроме того, если планы Зеленского будут удовлетворять Фонд, то, как правило, он всегда дает некий аванс новой власти. Таким образом, качели курса гривни до конца года не исключены – до 28 грн/доллар плюс-минус, но апокалипсиса не будет. Погашение долгов Украиной уже были произведены, и они никак не сказались на текущей ситуации. Большое значение имеют парламентские выборы – не будет ли слишком популистским состав Рады».

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что, с учетом выплат по внешнему долгу и валютным облигациям внутреннего займа, выхода нерезидентов их этих ценных бумаг, которые они покупали в январе-апреле, с последующей конвертацией гривневых средств в валюту, а также снижения экспорта сельхозпродукции в июле-августе, прослеживаются определенные условия для незначительных курсовых колебаний доллара по отношению к гривне. Кроме того, в период отпусков растет спрос населения на валюту. «Однако, население и бизнес постепенно привыкли к плавающему курсу и меньше поддаются панике, потому что поняли, что колебания могут быть в обе стороны - как в сторону ослабления, так и укрепления», - говорит он.

По словам Данилишина, в НБУ считают, что при режиме гибкого курсообразования, колебание курса является здоровой реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике, и их не нужно считать признаками отклонения от нормы. «Кроме того, текущие электоральные события, а также последние решения судов по «ПриватБанку», не имеют пока значительного влияния на финансовые рынки. Еще мы видим, что иностранных инвесторов не отпугивают выборные кампании в Украине. Они продолжают достаточно активно покупать государственные ценные бумаги. Уверен, что никаких серьезных неприятностей с гривней не будет», - резюмировал эксперт.

Таким образом, опасаться критического роста курса национальной валюты не стоит. По крайней мере, в сложившихся на сегодня условиях.

Нана Черная