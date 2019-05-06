Международные резервы Украины сократились из-за выплаты долгов

Резервы сократились на 0,5% - до 20,5 млрд долл.

Резервы сократились в результате значительных погашений по государственному долгу.

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Международные резервы Украины на начало мая составили 20,525 млрд долл., что на 0,5% ниже показателя месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, резервы сократились, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, в результате значительных погашений по государственному долгу.

Так, в течение месяца на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в валюте было направлено 881,7 млн долл.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на 416,6 млн долл. и 2,6 млн евро.

Кроме того, благоприятная ситуация на валютном рынке позволила НБУ пополнить резервы посредством покупки валюты на 299,9 млн долл.

Помимо этого, благодаря переоценке финансовых инструментов стоимость резервов выросла на 54 млн долл.

Согласно приведенным данным, с начала года резервы сократились на 1,4%.

Также сообщается, что по состоянию на 1 мая объем резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на начало апреля составили 20,633 млрд долл., что на 0,9% ниже показателя на начало текущего года.

В 2018 году резервы выросли на 10,6% - до 20,820 млрд долл., обновив пятилетний максимум.