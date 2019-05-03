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НБУ ужесточил порядок экстренного кредитования банков

15:43, 03 мая 2019
Финансы
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Нацбанк ужесточил порядок экстренной поддержки ликвидности банков / фото УНИАН

Национальный банк ужесточил требования к залогам по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков, чтобы минимизировать риски невозврата средств.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №64, вступающее в силу 3 мая.

Документ, в частности, пересматривает корректирующие коэффициенты, применяемые к таким залогам как имущественные права по кредитному договору с заемщиком для расчета достаточности их объема.

К имущественным правам по кредитному договору на сумму более 30 миллионов гривень без запрета на взаимозачет будет применяться меньший корректирующий коэффициент.

При этом залог в виде имущественных прав по договору, в котором есть запрет на взаимозачет, будет считаться приоритетным.

В то же время, банк, предоставивший в залог имущественные права по кредитным договорам, не сможет осуществлять взаимозачет без разрешения НБУ как залогодержателя.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в декабре 2016 года ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков Emergency liquidity assistance (ELA). Кредиты ELA предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности в случае чрезвычайных ситуаций, когда исчерпаны другие источники поддержки ликвидности, включая средства акционеров и стандартные инструменты рефинансирования НБУ.

В качестве залога по таким кредитам банки могут предоставлять государственные ценные бумаги, ликвидное недвижимое имущество, имущественные права по кредитным договорам. Кредит для экстренной поддержки ликвидности можно получить сроком до 90 дней.

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Теги: #банковская система