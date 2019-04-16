66 штук на одного украинца: в обороте стало меньше банкнот и монет (инфографика)

Среднее количество банкнот на одного украинца составило 66 штук, а монет - 312 штук.

Объем гривневых банкнот и монет в наличном обороте Украины по состоянию на 1 апреля составил 375,4 млрд грн, что на 24,7 млрд грн, или на 6,2%, меньше показателя на начало года.

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Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, в том числе на начало апреля в обороте было 13,2 млрд штук монет на 2,3 млрд грн и 2,8 млрд штук банкнот на 373 млрд грн.

Отмечается, что среднее количество банкнот на одного украинца составило 66 штук, а монет - 312 штук.

Также сообщается, что наибольшее количество банкнот в обороте - номиналом 200 гривен (21,8%), монет – номиналом 10 копеек (29%).

Как сообщал УНИАН, объем гривневых банкнот и монет в наличном обороте в Украине в 2018 году вырос на 10,7% - до 400,1 млрд грн по состоянию на 1 января 2019 года.