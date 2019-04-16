Эксперт спрогнозировал, что будет с гривной и украинской экономикой в ближайшие годы

По словам эксперта, в течение последних двух десятилетий прогнозы международных финансовых организаций относительно курса гривны не оправдались.

Экономика Украины сегодня имеет огромные перспективы для восстановления и притока инвестиций, курс доллара в ближайшие годы будет колебаться у отметки 30 грн/$.

Такое мнение озвучил экономист Евгений Невмержицкий, комментируя прогноз Международного валютного фонда относительно экономики Украины, передает «Обозреватель».

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"Гривна будет оставаться достаточно стабильной с небольшой девальвацией. Кстати, для экономики это достаточно выгодно, потому что это способствует зарубежным инвестициям и туризму. Но относительно этого прогноза, хочу отметить достаточно большое значение субъективного фактора. Курс гривны – это отражение внутренней гуманитарной политики государства. Каким образом эта политика будет устанавливаться, таким и будет этот курс", – заявил Невмержицкий.

По словам эксперта, в течение последних двух десятилетий прогнозы международных финансовых организаций относительно курса гривны не оправдались.

"Например, никто не мог предвидеть те скачки курса, которые происходили с гривной в течение 2014-16 года. Никто не мог предвидеть, что этот курс резко стабилизируется после завершения банкопада в 2016 году", – напомнил он.

"Сейчас курс стабилизировался на уровне 26-28,5 грн/$. Если у нас политика будет стабильной, мы можем наблюдать то, что спрогнозировал МВФ. Я думаю, что этот курс будет стабильным, потому что Украина имеет огромные перспективы для экономического развития", – считает экономист.

Как отметил Невмержицкий, очень большое значение имеют выборы в Украине, "и мир уже ожидает использование тех сумасшедших перспектив, которые имеют место".

"В экономике большое значение имеют именно ожидания. Весь финансовый мир, весь фондовый рынок работает на основании ожиданий. Я неоднократно приводил пример – когда победила Оранжевая революция, ожидание мирового капитала выросли очень сильно, в Украину зашли международные финансовые группы, были огромные инвестиции, за два года ВВП вырос вдвое. То же самое может случится и сейчас", – заявил он.

"Сейчас международные инвесторы наблюдают за ситуацией в Украине. Если все будет в соответствии с прогнозами, то мы можем наблюдать очень существенный приток инвестиций в нашу страну и существенный рост и восстановление экономики... Мы должны восстановить экономику, и эти перспективы у нас есть", – сказал экономист.