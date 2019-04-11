МВФ прогнозирует падение курса гривни

По прогнозам Фонда, в 2019 году курс гривни упадет до 28,66 грн/доллар.

Международный валютный фонд прогнозирует, что гривня будет дешеветь к доллару до 2024 года, свидетельствует апрельский обзор МВФ.

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По прогнозам МВФ, в 2019 году курс гривни упадет до 28,66 грн/доллар, в 2020-м - до 29,92 грн/доллар, передает liga.net.

В Фонде предполагают, что в 2021 году украинцам за один доллар придется отдать 30,5 грн, в 2022 году - 31,01 грн, а в 2023 году - 31,47 грн. В 2024 году гривня ослабнет к доллару до 31,94 грн, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что МВФ прогнозирует сокращение госдолга Украины к ВВП в 2018 году и по итогам нынешнего года до 62%. По прогнозам МВФ, в 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%.

Напомним, аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн - до 31 грн/$ и на 32,5 грн/$ к концу 2020.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за март подешевела к доллару США на 1,3% - до 27,21 грн/долл., но выросла к евро на 0,3% - до 30,57 грн/евро.

С начала года, за январь-март, гривня укрепилась к доллару на 1,7%, к евро - на 3,6%. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.