Счетная палата рассказала о дополнительных рисках невыполнения госбюджета

План поступлений в общий фонд госбюджета в первом квартале не выполнен на 10,8%.

План поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины в первом квартале 2019 года не выполнен на 35 млрд грн, или 10,8% из-за неполучения запланированных доходов, средств от госзаимствований, приватизации госимущества и возврата кредитов.

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Как сообщается на сайте Счетной палаты Украины, состояние выполнения плана доходов свидетельствует о недостатках их планирования, и при сохранении имеющихся экономических тенденций есть дополнительные риски невыполнения доходной части госбюджета в текущем году.

Отмечается, что наибольшее невыполнение - по плановому показателю налога на добавленную стоимость с ввезенных в Украину товаров - на 9 млрд грн, или на 12%, что обусловлено более низкими темпами роста импорта по сравнению с прогнозами и отсутствием девальвации гривни.

Кроме того, как отметили в Счетной палате, госбюджет выполнялся в условиях замедления роста экономики, так как реальный ВВП в январе-феврале, по оценкам ведомства, вырос на 1,6%.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины в первом квартале сведен с дефицитом в 25,3 млрд грн, что на 23% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

При этом в январе-марте госбюджет получил 210,508 млрд грн доходов, что на 4,9% ниже планового показателя на этот период.