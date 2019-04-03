Госбюджет-2019 ушел в минус на 25 миллиардов

Это на 23% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

Государственный бюджет Украины в первом квартале сведен с дефицитом в 25,3 млрд грн, что на 23%, или на 4,7 млрд грн, превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы, дефицит в первом квартале текущего года составил 28% утвержденного годового показателя в сумме 90 млрд грн.

По информации Минфина, дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований.

Отмечается, что на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ получено 87,3 млрд грн, из них 57,3 млрд грн, 1 млрд долл. и 38,7 млн евро.

Кроме того, поступили средства второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в сумме 529,2 млн евро и от доразмещения ОВГЗ на 350 млн долл.

Поступления от приватизации составили 184 млн грн, что равноценно 3% от росписи.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины в январе-марте 2019 года получил 210,508 млрд грн доходов, что на 10,909 млрд грн, или на 4,9%, ниже планового показателя на этот период.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.