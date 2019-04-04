Гривня на межбанке снова укрепилась выше психологической отметки

Нацвалюта на межбанке 4 апреля выросла к доллару на 20 копеек – до 26,84/26,88 грн/долл.

В четверг, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,88 грн/долл., что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,10/30,14 грн/евро, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 5 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,02 грн/долл., к евро – на уровне 30,32 грн/евро.