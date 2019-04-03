Нацбанк укрепил гривню: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 3 апреля: 100 USD – 2697.4158 грн; 100 EUR – 3021.1057 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2697.4158 (2 апреля – 2719.0867)

100 EUR – 3021.1057 (2 апреля – 3055.1658)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,18/27,23 грн/долл., что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,44/30,49 грн/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.