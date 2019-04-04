НБУ неправомерно исключил из реестра платежных систем ВПС 24NONSTOP – решение суда

Компания намерена возместить ущерб.

28 марта 2019 г. Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "Ай Ти Финанс" к Национальному банку Украины. Суд признал противоправными и отменил решения НБУ "О приостановлении до устранения нарушений предоставления услуг по переводу средств во внутригосударственной платежной системе 24NONSTOР, платежной организацией которой является ООО "Ай Ти Финанс" и решение "Об исключении ООО "Ай Ти Финанс" из операторов услуг платежной инфраструктуры внутригосударственной платежной системы 24NONSTOP".

С полным текстом судебного решения можно ознакомиться по ссылке.

Как подчеркнули в адвокатском объединении "Павленко и Сергийчык", адвокаты которого представляли интересы компании, несмотря на очевидную незаконность решений Национального банка Украины, судебное разбирательство длилось три года. Напомним, что дело рассматривалось Верховным Судом, который отменил предыдущие решения и отправил дело на новое рассмотрение. При этом Верховный Суд установил, что НБУ не имел права принимать те решения, которые им были приняты. С учетом выводов Верховного Суда, получение окончательного судебного решения лишь дело времени, отметили в адвокатском объединении "Павленко и Сергийчык".

В компании заявляют, что сейчас вопрос лежит в плоскости возмещения вреда, причиненного неправомерным решением Национального банка Украины. "Компания ООО "Ай Ти Финанс" настроена решительно. Виновные должны понести ответственность", – резюмируют адвокаты.