Украинцы смогут напрямую переводить деньги в Азербайджан

"ПриватБанк" подписал соглашение о партнерстве с международной системой денежных переводов Hazri.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" подписал соглашение о партнерстве с международной системой денежных переводов Hazri, что позволит клиентам финучреждения отправлять прямые денежные переводы в Азербайджан и получать переводы из этой страны.

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Как сообщила пресс-служба банка, переводы Hazri доступны в долларах США или евро, а тариф на перевод составляет 1% от суммы. С помощью системы можно отправить от 2 долларов США или евро.

По информации банка, система Hazri создана в 2007 году крупнейшим банком Азербайджана "Капитал Банком" и предназначена для осуществления международных срочных денежных переводов между физическими лицами без открытия счета. Hazri функционирует в более чем 3 500 пунктах обслуживания, расположенных в банках Азербайджана, Украины, Грузии и Таджикистана.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года "ПриватБанк" получил 11,7 миллиарда гривень прибыли.