"ПриватБанк" с начала года увеличил прибыль в четыре раза

"ПриватБанк" в январе-феврале получил 5,2 миллиарда гривень прибыли.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" за январь-февраль 2019 года получил 5,2 миллиарда гривень, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеНБУ пересмотрит перечень системно важных банков

Как сообщила пресс-служба банка, рост прибыли обусловлен наращиванием кредитного портфеля прежде всего за счет розничных кредитов (+8,6 миллиарда гривень) и финансирования малого бизнеса (+1,5 миллиарда гривень), что позволило нарастить процентные доходы банка до 5,5 миллиарда гривень (+1,1 миллиарда гривень).

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины за январь-февраль получили 8,691 миллиарда гривень чистой прибыли, что вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.