В нынешнем году монете исполнится 30 лет.

В Украине выставили на продажу монету номиналом в 10 копеек, изготовленную в 1992 году. Владелец монеты утверждает, что она сделана из латуни и находится в отличном состоянии.

Соответствующий лот появился на профильном сайте Violity.

"10 копеек 1992 года. Луганский чекан английскими штемпелями", - говорится в описании товара. По данным продавца, скрытых дефектов у монеты нет. Ее стоимость он оценил в 12 тысяч гривень ($420).

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине монета номиналом всего в 1 гривню может оказаться весьма прибыльной. На аукционах за нее готовы заплатить 22 тысячи гривень. Но такие деньги можно получить не за первую попавшуюся в кошельке монету, она должна иметь важную особенность.

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