Всего за несколько дней цена монеты взлетела до 800 долларов.

В Украине монета номиналом всего в 1 гривню может оказаться весьма прибыльной. На аукционах за нее готовы заплатить 22 тысячи гривень. Но такие деньги можно получить не за первую попавшуюся в кошельке монету, она должна иметь важную особенность.

На онлайн-аукционе владелец одной из таких редких монет показал ее фото и указал, в чем же ее "изюминка".

Так, обычная, казалось бы, монета имеет гладкий гурт (неоформленное надписями, насечками, рисунками ребро). Именно эта особенность делает ее такой дорогой.

В начале аукциона владелец монеты указывал минимальную стоимость лота (1 гривню), но всего за несколько дней стоимость возросла до 22 тысяч гривень. Коллекционеры активно делают ставки и следят за лотом, до конца аукциона ее стоимость может еще сильнее увеличится. Монета номиналом в 1 гривню была выпущена в 1992 году.

Читайте такжеМожет оказаться у каждого: в Украине продают редкие 15 копеек за 26 тысяч гривеньМонеты с гладким гуртом весьма популярны среди коллекционеров. Такой случайный брак делает даже 5-копеечную мелочь особенной.

Ранее УНИАН уже сообщал, что обычную 10-копеечную монету с "короной" продают за $1100 из-за редкого брака.

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