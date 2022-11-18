Он также призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив посоветовал жителям многоэтажных жилых домов выехать на время зимы за пределы города из-за ухудшающейся ситуации с энергоснабжением.

Как заявил Марцинкив в эфире радио "Западный полюс", существует большая вероятность того, что света не будет по несколько дней. Городской голова также отметил, что из-за российских ракетных ударов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления.

"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", – добавил Марцинкив.

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Мэр также призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек. Он отметил, что город готовит пункты обогрева для жителей многоэтажек, однако они смогут не вместить всех желающих.

Зима во время войны: к чему готовиться

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в 11 общинах Донецкой области, которые расположены вдоль линии фронта, этой зимой не будет отопления. Он добавил, что часть людей, проживающих в многоэтажках, будет перемещена в частный сектор.

Кроме того, Кириленко сообщил, что зима для жителей оккупированного Мариуполя будет крайне сложной – без тепла, электричества и водоснабжения.

Из-за сложной ситуации Кабинет министров Украины утвердил постановление, согласно которому важные для прохождения отопительного сезона товары будут освобождены от ввозной пошлины. В перечень таких товаров вошли газогенераторы, электрические двигатели, электрогенераторы, установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели, обогреватели.

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