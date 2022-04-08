Он подчеркнул, что это очередное военное преступление России, за которое каждый причастный будет привлечен к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за удар по Краматорску на украинские силы, что случайно выдали виновности России.

Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

"Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах умерли еще 12 человек. Мы потеряли пятерых детей", - констатировал президент.

Он отметил, что в больнице остаются еще десятки тяжелораненых.

Зеленский подчеркнул, что это очередное военное преступление России, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности.

"Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали виновность России. Агентство "РИА Новости" опубликовало новость, что удар по Краматорску нанесен, еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы для всех, кто спасался из Донбасса железнодорожным транспортом", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины до безопасных областей Украины.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, известно о по меньшей мере 50 погибших людях, из них пятеро детей.

В больницы днем было направлено около 100 человек.

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